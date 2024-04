Enel e Selt Engenharia investem R$ 83 milhões em projeto no Paraná

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O consórcio Luz de Maringá, formado pela Enel X Brasil, uma empresa do grupo Enel focada em serviços de energia, e a Selt Engenharia, irá investir 83 milhões de reais para a modernização de 55 mil pontos de iluminação pública, na cidade de Maringá, no Paraná.

O contrato de PPP com o consórcio Luz de Maringá será assinado na segunda-feira, 29, com a Prefeitura de Maringá para modernização da iluminação pública da cidade nos próximos 13 anos.

O consórcio será responsável também pela implantação, expansão, operação e manutenção da rede de iluminação pública de Maringá, bem como pela troca das lâmpadas da cidade por modelos de LED. O projeto contempla ainda a instalação de iluminação especial nos principais pontos turísticos e monumentos históricos do município.

Com este contrato, a Enel X – linha de negócios global de serviços avançados de energia do Grupo Enel – passará a gerenciar 341 mil pontos de iluminação pública no Brasil por meio de PPPs nas regiões Sul, Nordeste e Sudeste.

Maringá é o nono município brasileiro a assinar contrato para gestão de iluminação pública com a Enel X, que ganhou cinco dos últimos oito leilões de PPP para iluminação pública realizados no país.