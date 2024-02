Empresas se mobilizam para atender vítimas de incêndio no Chile

O Movimento União BR, especializado em ações de emergência, se mobilizou para socorrer os afetados pelos incêndios florestais no Chile, que deixaram ao menos 131 mortos. A primeira carga com 40.000 refeições saiu do Brasil no último final de semana, em pleno Carnaval. Com apoio do Itamaraty, o transporte foi feito por aviões da Latam e contou com financiamento de empresas como o Itaú.