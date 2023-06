Empresas em projeto da Apex angariam US$1,3 milhão em feira de saúde

Durante um dos maiores eventos de negócios em saúde da América Latina, a Feira Hospitalar, um grupo de 36 empresas brasileiras de dispositivos médicos fechou 1,3 milhão de dólares em negócios com estrangeiros. As companhias são membras do projeto Brazilian Health Devices, fruto de uma parceria entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (ABIMO). Com as 153 reuniões realizadas na feira, há a expectativa de que mais 8 milhões de dólares em negócios sejam acordados nos próximos 12 meses. Na edição anterior do projeto, em 2019, foram realizadas 237 reuniões que resultaram em apenas 46 mil dólares em contratos.

“Temos uma expectativa muito alta com os produtos que vimos, que são de altíssima qualidade e podem ser bem competitivos no nosso país. Vamos colocar o máximo possível de equipamentos brasileiros na nossa empresa”, diz Hugo Lopez, representante da empresa mexicana Quality Medical Services. Já Manoel Macedo, da brasileira Vallitech, afirmou que sua estreia na feira teve saldo positivo. “Essa foi a primeira vez que participamos de uma ação do projeto e ficamos muito satisfeitos pela confiabilidade dos compradores que chegaram até nós, pela facilidade dos agendamentos dos encontros e qualidade dos contatos estabelecidos”, diz.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Siga