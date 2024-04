Empresas ainda estão céticas em abrir capital na bolsa, diz Rodrigo Mello

VEJA Mercado | 1° de abril de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta segunda-feira, 1°. Os investidores da bolsa de valores brasileira não tiveram muitos motivos para sorrir no primeiro trimestre. O Ibovespa teve o pior desempenho entre 41 bolsas de valores mundo afora. Apenas nove destes índices caíram no período, e a desvalorização de quase 5% do Ibovespa foi a maior entre eles. O atraso nos cortes dos juros americanos atrapalha, mas outros fatores também emperraram a bolsa de valores nesse período. Os estrangeiros, por exemplo, já sacaram 22 bilhões de reais este ano. A semana será marcada por dados da indústria no Brasil e o payroll, os dados de emprego de março nos Estados Unidos. Diego Gimenes entrevista Rodrigo Mello, sócio-diretor da Seneca Evercore.

