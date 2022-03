Empresa lança “sala de aula virtual” para incentivar volta aos estudos

A Emeritus, empresa que visa tornar acessível educação da mais alta qualidade a indivíduos, empresas e governos, lança nesta terça-feira, 15, seu braço de tecnologia chamada Emeritus Enterprise. A empresa tem parceria com mais de 50 universidades, como MIT, Columbia, Harvard, Cambridge, INSEAD, Wharton, UC Berkeley, INCAE, IPADA e Insper. Os alunos dos cursos oferecidos na plataforma da Emeritus terão a experiência de uma sala de aula totalmente virtual, com convivência online com outros alunos e interação ao vivo com o corpo docente.

As taxas de conclusão de curso da Emeritus – entre 85% e 90% – estão entre as mais altas do mercado de educação online. “Com a Emeritus Enterprise, as empresas podem acelerar a educação corporativa, e torná-la abrangente. Num cenário de educação presencial, cursos de alta qualidade estavam restritos a poucas pessoas numa empresa. Ao torná-los mais acessíveis, permitimos que sejam oferecidos a um número bem maior de profissionais”, afirma a CEO da Emeritus América Latina, Andrea Mansano.