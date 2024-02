Empresa aposta em IA para melhorar suporte ao cliente e fatura R$ 600 mi

A Neo, empresa que desenvolve serviços digitais de atendimento ao cliente, fechou 2023 com receita de mais de 600 milhões de reais ao se voltar para soluções com Inteligência Artificial (IA). A tecnologia é oferecida aos clientes como uma ferramenta de gestão de documentos, processos, entre outras funcionalidades. A unidade de negócios da companhia que trabalha exclusivamente com produtos digitais, a Hypeone, cresceu 30% em faturamento no período, correspondendo a 15% do total contabilizado pela empresa. “No ano passado, nossas equipes atenderam mais de 10 milhões de chamadas de clientes e interações de clientes (com uso de tecnologia digital) por mês”, diz Luiz Iannini, presidente da companhia.

A ferramenta de inteligência artificial da Neo, lançada em agosto do último ano, aumentou em até 18% a resolução de problemas de clientes no primeiro contato com a empresa. Também reduziu cerca de 21% do tempo médio de atendimento e o tempo de busca por informações pelo atendente diminuiu pela metade, segundo a empresa. A expansão da IA no portfólio da Neo será uma prioridade para 2024, segundo Iannini, que mira um crescimento no faturamento total anual de 30% por ano nos próximos quatro anos.

