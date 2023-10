Embratur estima 2 milhões de turistas argentinos no ano e expansão de voos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Por Felipe Erlich Atualizado em 2 out 2023, 16h48 - Publicado em 2 out 2023, 16h45

O Brasil deve receber cerca de dois milhões de turistas vindos da Argentina em 2023, patamar que representa mais da metade de todos os estrangeiros que visitaram o país em 2022 — de 3,6 milhões — segundo integrantes da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) ouvidos pelo Radar Econômico. Em meio à alta no fluxo de turistas, a agência tem articulado junto de companhias aéreas um aumento no número de voos entre os dois países, que deve atingir 330 voos semanais em janeiro de 2024, na alta temporada. Trata-se de um crescimento de 58% frente à quantidade de voos existentes hoje.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, está em viagem oficial à Argentina, onde se reuniu com representantes de quatro das onze companhias aéreas que devem oferecer os voos — JetSmart, FlyBondi, Aerolineas Argentinas e Gol.

A fim de surfar na tendência promissora, a Embratur tenta modificar a imagem do Brasil entre os argentinos. Há o entendimento de que a ampla maioria dos vizinhos sul americanos buscam apenas sol e praias ao vir ao Brasil. Nesse sentido, a agência pretende dar mais evidência às qualidades culturais e gastronômicas e à biodiversidade brasileiras.

