Em protesto, delegados e chefes da Receita pedem exoneração em todo o país

A ameaça de auditores fiscais e analistas tributários começa a ser cumprida depois da aprovação do Orçamento, que reduziu pela metade as verbas da Receita Federal. Delegados e ocupantes em cargo de confiança em todo o país estão pedindo exoneração nesta quarta-feira, 22, ameaçando com isso o andamento da arrecadação federal e ainda o desembaraço de mercadorias nos principais portos e aeroportos. Em São Paulo, 46 dirigentes pediram exoneração, incluídos na lista chefes das alfândegas.

Na carta de exoneração dos delegados de São Paulo, eles mencionam que o governo descumpriu um acordo feito com a categoria que espera desde 2016 a regulamentação do bônus de eficiência e de produtividade. O bônus de eficiência requer 450 milhões de reais do orçamento. Além disso, mencionam o corte generalizado nas verbas do fisco. “Observa-se que o valor corte orçamentário proposto é proporcional ao valor destinado para a reestruturação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário Nacional e do Ministério da Justiça”, diz a carta com o pedido de exoneração. O presidente Bolsonaro conseguiu 1,7 bilhão no Orçamento para dar reajuste a policiais.

O movimento também é marcado pela união das duas categorias, adversários históricos dentro da Receita, unindo Sindifisco e Sindireceita.

