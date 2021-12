Reajuste de policiais leva auditores da Receita a ameaçar greve 

O acordo na votação do Orçamento no Congresso prevendo um reajuste a policiais para agradar o presidente Jair Bolsonaro levou a uma revolta dos auditores fiscais da Receita Federal. A categoria está ameaçando uma paralisação nacional e a entrega de cargos. De acordo com nota divulgada na tarde desta terça-feira, 21, pelo Sindifisco, havia um acordo firmado com a categoria e em vez disso acabou havendo um corte no orçamento da Receita em 1,2 bilhão de reais e a metade será usado para o aumento dos policiais. Se a categoria fizer a paralisação, a arrecadação do governo pode ficar comprometida.