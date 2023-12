Em encontro, ministro de Lula trata de descarbonização com John Kerry

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, encontrou-se com o representante para assuntos climáticos da Casa Branca, John Kerry, durante a COP-28, em Dubai. Os dois trataram sobre a redução da emissão de metano como uma agenda em comum entre Brasil e Estados Unidos.

O ministro sinalizou a Kerry que, em 2024, o governo vai apresentar ao Conselho Nacional de Politica Energética (CNPE), as diretrizes para a regulamentação das emissões de metano na indústria do petróleo e gás natural no Brasil.