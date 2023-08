Eliminação precoce do Brasil na Copa faz atacadista repensar filantropia

Após a seleção feminina de futebol se despedir da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, uma surpresa infeliz para a maioria dos espectadores, o atacadista Assaí decidiu repensar um compromisso filantrópico firmado em julho e condicionado ao desempenho das jogadoras. A companhia havia prometido doar uma tonelada de alimentos não perecíveis a ONGs para cada gol brasileiro na Copa. Nas três partidas em que a seleção entrou em campo, foram feitos cinco gols, quatro contra o Panamá, um contra a França e nenhum na partida contra a Jamaica, que mandou as brasileiras de volta para casa nesta quarta-feira, 2, ainda na fase de grupos. Ao invés de enviar cinco toneladas de alimento às instituições sociais, o braço social do atacadista, o Instituto Assaí, optou por dobrar a doação, alocando dez toneladas. Os itens serão destinados à Empodera e à Menina Olímpica, organizações sociais do Rio de Janeiro e do Ceará, respectivamente, que promovem o empoderamento e inclusão de mulheres na sociedade através do esporte.

