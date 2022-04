Eike Batista diz que tem dinheiro para evitar leilão do Mr Lam

Os advogados de Eike Batista entraram com um recurso na Justiça para tentar evitar a venda de um terreno onde fica o restaurante Mr Lam, reconhecido como o melhor de comida chinesa do país e uma das joias da culinária carioca. O Mr Lam é um empreendimento de Eike que sobreviveu ao furacão que fez desmoronar todo o seu conglomerado X. O problema é que Justiça marcou para o fim de abril um leilão para venda do terreno com objetivo de quitar dívida trabalhista de uma outra empresa de Eike. Mas agora o empresário argumenta que tem outros meios para quitar o débito. A defesa também argumenta que o leilão do terreno poderia ser um fracasso já que o imóvel tem quatro ordens de bloqueios criminais.

