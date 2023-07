“É uma situação inusitada”, diz Tony Volpon sobre embaraços no BC

VEJA Mercado em vídeo | 24 de julho.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam entre perdas e ganhos na manhã desta segunda-feira, 24. A semana será marcada pelas reuniões dos bancos centrais americano e europeu. Os investidores esperam novos aumentos nas taxas de juros, e isso pode elevar o risco de uma recessão nas economias ainda neste ano. No Brasil, a temporada de balanços do segundo trimestre vai ganhar tração e mexer com os ativos listados em bolsa. O VEJA Mercado entrevista Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central.

Siga o Radar Econômico no Twitter