E-bikes usadas registram alta de vendas em 2024, diz OLX

As bicicletas elétricas de segunda mão registraram 12% a mais de vendas no país em 2024, revela a OLX, marketplace de classificados de produtos usados, autos e imóveis do Brasil. A procura pelo item teve crescimento de 29%. O levantamento analisou o período de janeiro a julho deste ano em comparação com o mesmo intervalo em 2023.

Embora as e-bikes tenham registrado as maiores variações positivas de comercialização, as bicicletas infantis ainda lideram as vendas no segmento, com 74,2% do share.