Dono da Constellation sai em defesa de Jorge Paulo Lemann

O gestor Florian Bartunek, fundador da Constellation, gestora com cerca de 2,6 bilhões de reais em ativos sob gestão, saiu em defesa do empresário Jorge Paulo Lemann em suas redes sociais. Em duas postagens feitas nos stories do seu Instagram, Bartunek diz que “o Brasil e o mundo estão melhores pelas contribuições de Jorge Paulo Lemann e seus sócios”. Ele também postou sobre como foi e é inspirado pelo papel de Lemann como co-fundador do 3G Capital e pela visão estratégica na consolidação da indústria cervejeira global.

“Seu compromisso em criar valor para os acionistas e, ao mesmo tempo, investir nas comunidades em que você opera é realmente louvável”, afirma um trecho da publicação. Para finalizar, o gestor cita os esforços filantrópicos do empresário. “Seu apoio a iniciativas educacionais e outros programas de bem-estar social teve um impacto positivo em inúmeras pessoas ao redor do mundo, e sou grato por sua generosidade”, escreveu.

