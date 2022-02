Dona de criptomoeda vai dar nome a uma equipe da Porsche Cup

As criptomoedas têm ganhado espaço nas transações financeiras convencionais. Enquanto o mercado imobiliário avança para aceitar o pagamento de imóveis por criptomoedas, operações que envolvem o esporte também passam por esse processo. No automobilismo brasileiro, a escuderia OAK Racing Team, que disputa a Porsche Cup, vai passar a se chamar OAK Racing Team Dynast. A Dynast Global é uma plataforma de investimentos criada na Suíça por brasileiros e que desenvolveu a criptomoeda D¥N, utilizada para pagar esse patrocínio. O D¥N é uma moeda deflacionária, ou seja, ela é finita. “Todas as 21 milhões de moedas já foram emitidas, ninguém consegue emitir mais. De tempo em tempo, nós recompramos parte desses ativos com a receita de nossos aluguéis e queimamos, tiramos do mercado”, diz Eduardo Carvalho, CEO e fundador da Dynast. “Em outras palavras, esse processo aumenta a escassez da moeda no mercado. Se o investidor guardar o D¥N, ele aumenta sua participação ao longo do tempo”, finaliza. Além do automobilismo, a empresa também promete investir no futebol.

