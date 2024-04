Dólar deve fechar o ano em R$ 5, avalia Patrícia Krause

VEJA Mercado | 9 de abril de 2024.

O dólar comercial fechou em baixa de 0,68% na sessão de segunda-feira, 09, a R$ 5,03. Na manhã desta terça-feira, a moeda americana segue em queda ante o real. No acumulado de 2024, no entanto, o dólar tem valorização de 3%. Patrícia Krause, economista para América Latina da seguradora de créditos Coface, explica que o movimento de valorização da moeda americana é internacional, e estimulado pela alta de juros no país. Nos últimos meses, frente a uma economia mais resiliente que o esperado, os investidores reviram suas estimativas sobre a queda dos juros no país, postergando a data de início dos cortes.

Nesta manhã, as bolsas europeias operam em queda e os futuros americanos sobem. Na China, o minério de ferro registrou uma alta expressiva de 5,6% na bolsa de Dalian. Puxado justamente pelos papéis do setor de mineração e siderurgia, o Ibovespa fechou o pregão de ontem em alta 1,6%, começando bem esta semana que é lotada de dados – tanto macroeconômicos quanto empresariais. Os principais indicadores vêm amanhã, com a divulgação de dados de inflação da China, EUA e Brasil. Camila Barros entrevista Patrícia Krause.

