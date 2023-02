Dólar cai na esteira do bom diálogo entre Banco Central e Fazenda

VEJA Mercado em vídeo | 23 de fevereiro.

Os preços do dólar no Brasil não têm sentido os impactos das incertezas em relação à economia norte-americana. A leitura de que a inflação e o emprego continuam aquecidos na maior economia do mundo dão a entender que o banco central americano pode subir os juros mais do que se esperava. O Ibovespa segue a tendência de baixa das bolsas americanas. Já o dólar corrige as recentes altas em razão da melhora no diálogo entre o governo federal e o Banco Central. A influência americana no mercado brasileiro e os gestos de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Roberto Campos Neto, presidente do BC, são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 23.

