Dólar cai a R$ 5,25 e desafia as estimativas do mercado financeiro

VEJA Mercado | Fechamento | 7 de fevereiro.

O destaque do mercado financeiro nesta segunda-feira morosa ficou por conta do dólar. A moeda americana não quer saber de subir e segue em viés de baixa. Hoje, a queda foi de 1,26%, a 5,254 reais. A tese de que o dólar não deve baixar do patamar de 5,25 reais ainda é compartilhada por bastante gente ligada ao mercado financeiro. “A desvalorização do real frente ao dólar, assim como a do Ibovespa, foi bastante exagerada em 2021. Acredito que esse movimento nas primeiras semanas do ano seja de correção e atrelado à entrada do investidor estrangeiro no país, mas não consigo observar muito espaço de queda mais”, avalia José Simão, sócio da Legend Investimentos. Fato é que o dólar está quase rompendo a tal faixa dos 5,25 reais.

O Ibovespa também fechou em queda, de 0,22%, aos 111.996 pontos. Em um dia de menos emoção na bolsa, as siderúrgicas e mineradoras se destacaram no lado das altas. Em Cingapura, o minério de ferro subiu 1,45%, a 150,35 dólares a tonelada. A expectativa do mercado desde o ano passado é de que, passada a Olimpíada de Inverno, a produção de aço reaqueça na China. Usiminas e Vale fecharam em altas de 3,25% e 2,44%, nessa ordem. No lado das baixas, a Petrobras recuou 1,16% em um dia de correção do petróleo brent lá fora, que caiu 0,42%, a 92,8 dólares o barril. As sinergias de 1,4 bilhão de reais apresentadas por Hapvida e Intermédica, que vão virar uma só no final da semana, veio abaixo do esperado por instituições como Morgan Stanley e BTG Pactual, por exemplo. Ambos papéis fecharam em queda de 4,67%.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.