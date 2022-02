Tem gente achando que o dólar não baixa do patamar dos R$ 5,25

A trajetória de queda do dólar tem sido uma das grandes surpresas de 2022. A desvalorização de 5% frente ao real desde janeiro marcou o retorno da moeda americana aos níveis de setembro, a 5,30 reais, mas alguns analistas acreditam que, no momento, essa é a região de suporte do câmbio, ou seja, que não deve passar disso. “A faixa entre 5,25 e 5,30 reais se mostra como uma região de muita resistência do dólar”, avalia Felipe Vella, analista da Ativa Investimentos. A queda nas bolsas americanas provocada pela expectativa de subida de juros por lá provocou uma migração desses recursos para os mercados emergentes, como o Brasil, o que ajudou no arrefecimento do dólar por aqui. Em janeiro, entraram pouco mais de 32 bilhões de reais de dinheiro externo na bolsa. Depois da euforia, tem gente colocando os pés no chão. “No curto prazo, a expectativa é de um respiro nos próximos dias”, diz Rodrigo Barreto, analista da Necton. Nesta quinta-feira, 3, o dólar fechou em leve alta de 0,36%, a 5,295 reais.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.