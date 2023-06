Dólar a R$ 4,40 ainda em 2023? É o que projeta o Goldman Sachs

Os economistas do banco americano Goldman Sachs apostam que o dólar deve encerrar o ano de 2023 cotado a 4,40 reais. A previsão é menor do que a anterior, que apontava a moeda americana na casa dos 4,80 reais. A melhora nos números acontece em razão da combinação entre um cenário macroeconômico mais positivo e taxas de juros ainda elevadas. De acordo com o banco, o forte crescimento do PIB no primeiro trimestre aliado à queda da inflação e à perspectiva de uma revisão na nota de crédito do Brasil pela agência de risco S&P são componentes poderosos na luta do real frente ao dólar.

Além disso, a taxa Selic deve se manter em patamares elevados e atrair capital estrangeiro por meio do carry trade. “Essa decisão [da S&P] reflete em uma melhoria ampla dos fundamentos macro e também é positiva para o câmbio. Enquanto o cenário doméstico continuar favorável e o interesse em carry trade permanecer elevado, acreditamos que o real pode continuar gerando retornos totais positivos nos próximos meses”, avaliam.

