Do superávit ao déficit com os impostos dos combustíveis 

Os analistas do BTG que esperavam que o governo terminasse o ano com um superávit primário de 2 bilhões de reais acabam de rever suas projeções. Com o projeto que limita os impostos estaduais e zera impostos federais para o combustível, o PLP 18, o governo vai ter um custo de 16 bilhões de reais. Como o PLP já foi aprovado o BTG revisou sua expectativa para um déficit de 14 bilhões de reais. Mas este valor ainda deve sofrer nova revisão e o banco já projeta que com a PEC dos Combustíveis outros 23 bilhões de reais serão perdidos, elevando o déficit do ano para 37 bilhões de reais.

