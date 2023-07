Distribuidora antecipa envio emergencial de insulina ao SUS

Com uma semana de antecedência, a Globalx Technology Limited concluiu a entrega de 689 mil unidades de insulina ao Ministério da Saúde, adquiridas em contrato emergencial firmado em maio. A carga chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no início desta semana. A antecipação é resultado de um esforço conjunto da Globalx e empresas de logística para acelerar a entrega diante da situação crítica do sistema público de saúde. Após constatar a iminente falta do medicamento para portadores de diabetes, o Ministério da Saúde adquiriu o medicamento via licitação, depois do vencimento dos contratos anteriores e em caráter de emergência. O contrato prevê a entrega de 1,3 milhão de unidades da insulina, com a entrega recente consistindo no primeiro lote.

“A entrega célere é resultado de muita negociação, diálogo incessante com os fornecedores e a cadeia logística e, principalmente, da parceria e da transparência no relacionamento com o Ministério da Saúde diante de uma necessidade tão significativa. O desabastecimento comprometeria a saúde e a vida de pelo menos 67 mil pacientes com o tipo 1 da doença”, diz Freddy Rabbat Neto, representante da Globalx no Brasil.

