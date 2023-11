Dispara número de passageiros afetados por atrasos e cancelamentos de voos

VEJA Mercado em Vídeo

Os novos recados do Banco Central ao governo e entrevista com Helena Veronese

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta terça-feira, 7. A ata da última reunião do Copom foi publicada e traz novas pistas e alertas sobre os cortes de juros no Brasil. O mercado ainda respiras ares mais tranquilos depois de a probabilidade de um novo aumento nas taxas de juros americanas cair consideravelmente na última semana. Novos dados de inflação no Brasil, os resultados trimestrais da Petrobras e a votação da reforma tributária no Senado prometem esquentar a semana. Diego Gimenes entrevista Helena Veronese, economista-chefe da B.Side Investimentos.