Diferenciais do etanol são foco de missão brasileira ao Vietnã

O Brasil realizou nesta semana uma missão a Hanói, capital do Vietnã, com o intuito de convencer os asiáticos sobre as vantagens da produção e consumo do etanol em países do sul global. Participaram das reuniões com autoridades locais o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (UNICA), Evandro Gussi, e o diretor-executivo Arranjo Produtivo Local do Álcool (APLA), Flávio Castellari. Na avaliação dos industriais, cabe ao Brasil mostrar o bom exemplo do país no tema dos biocombustíveis, ou seja, sua viabilidade no arrefecimento das mudanças climáticas — especialmente num país como o Vietnã, que já possui mais de 200 mil hectares voltados à produção de cana de açúcar.

Siga o Radar Econômico no Twitter