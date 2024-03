Diageo tem 50% dos cargos de liderança ocupados por mulheres no Brasil

Uísque é bebida de homem? Que nada. A Diageo, produtora de bebidas alcoólicas e proprietária de marcas como Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff e Ypióca, atingiu a meta de sua alta liderança já ser composta em 50% por mulheres no Brasil, cerca de 20 pontos percentuais acima da média registrada no país segundo dados da Pesquisa Social, Racial e de Gênero 500 maiores empresas do Brasil do Instituto Ethos, que apontam para 31,3% de cargos de liderança ocupados por elas. A empresa, que é liderada no país por Paula Lindenberg, tem como meta, até 2030, repetir a dose globalmente e ter 50% de mulheres na alta liderança em todo o mundo. A CEO global da Diageo também é uma mulher — a empresa é presidida por Debra Crew desde o ano passado.