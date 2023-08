Dia dos Pais: quase 40% querem gastar mais com presente, aponta pesquisa

Praticamente quatro a cada dez brasileiros que vão comprar um presente de Dia dos Pais, ou 38,8% desses, pretendem gastar mais neste ano em comparação com a celebração de 2022, segundo pesquisa da startup de pagamentos Koin. Em linha com o aumento do gasto, é apontado que 80% dos respondentes da pesquisa devem parcelar a compra através de diferentes modalidades de pagamento, como boletos e Pix parcelados — com 36,6% e 7,7% da preferência, respectivamente.

“A opção do parcelamento via Pix tem se mostrado mais presente nas compras online. Com um custo menor comparado a outros meios de pagamento, lojistas incentivam que as vendas usem esse método”, diz Lucas Iván Gonzalez, CPO da Koin. A pesquisa também aponta que 62,7% dos respondentes irão presentear seus pais e, já de olho em ofertas, pretendem antecipar as compras. Cerca de 29% tendem a comprar um smartphone como presente, escolha seguida de itens de vestuário (23,8%) e demais eletrônicos (15%).

