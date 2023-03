Detalhes da regra fiscal começam a pipocar na bolsa e dólar empaca

VEJA Mercado em vídeo | 29 de março.

Os detalhes da nova regra fiscal do Brasil começam a pipocar na bolsa de valores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve uma reunião decisiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta tarde e deve detalhar a nova âncora fiscal do país aos líderes da Câmara e do Senado. O tema é bastante sensível ao mercado financeiro e provoca reações distintas entre os investidores. O esquenta da nova regra fiscal do Brasil e o pé no freio na bolsa e no dólar são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 29.

