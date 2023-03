Deputado quer dobrar Bolsa Família para pessoas com deficiência

O deputado federal Duarte Júnior (PSB-MA) protocolou, nesta segunda-feira, 6, duas emendas à medida provisória do Bolsa Família para ampliar a inclusão de pessoas com deficiência no programa. As emendas preveem a criação do Bolsa Inclusão, que prevê o pagamento em dobro do benefício a famílias que possuam em sua composição pessoas com deficiência e renda per capita inferior a 218 reais, além de dar prioridade no acesso ao programa de transferência de renda. Segundo o texto, a proposta autoriza a acumulação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) à Bolsa Inclusão. Atualmente, o valor médio do Bolsa Família é de 600 reais.

Siga o Radar Econômico no Twitter