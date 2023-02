Deputado propõe grupo de trabalho sobre empregos na Americanas

O deputado Luis Carlos Motta (PL-SP) enviou um pedido de indicação aos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Trabalho, Luiz Marinho, para a criação de um grupo de trabalho em parceria com o Congresso Nacional, o governo federal e entidades sindicais que representam a classe comerciária para acompanhar a crise da Americanas e “apontar sugestões que dê segurança e garantia dos direitos dos trabalhadores”. “Sua insolvência trará consequências desastrosas não apenas para o setor econômico mas, sobretudo, aos trabalhadores brasileiros que mais perderão caso a situação realmente venha se agravar”, diz o pedido. Motta acumula o cargo de deputado ao de presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) e da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo (Fecomerciários).

