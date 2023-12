Deputado apresenta plano de energia nuclear a Macron

Após a definição do novo presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo, o deputado Júlio Lopes (PP-RJ), presidente da Frente Parlamentar das Atividades Nucleares, espera que o governo brasileiro finalmente avance na retomada dos planos de desenvolvimento do setor – como a retomada as obras de Angra III – abrindo espaço para parcerias estrangeiras que ajudem no processo de financiamento da indústria nacional.

Júlio esteve recentemente em Paris participando do World Nuclear Exhibition (WNE) e apresentou o Plano Nuclear brasileiro a diversas autoridades, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron.