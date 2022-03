Depois de comprar petróleo muito barato da Rússia, a Shell pede desculpas

A Shell divulgou hoje uma carta pedindo desculpas por ter comprado petróleo da Rússia, na sexta-feira passada. A empresa comprou 100 mil toneladas de petróleo bruto de Putin e, segundo as agências internacionais, com desconto recorde em meio à escalada dos preços do petróleo. A empresa disse que, apesar de ter tomado a decisão pensando apenas em garantir suprimentos, foi um erro. Erro que lhe daria um grande lucro. Mas agora a empresa informa que tudo o que lucrar com este petróleo irá destinar para um fundo de causas humanitárias em favor do povo ucraniano atingido pela guerra. O comunicado diz ainda que a Shell agora só vai comprar petróleo russo se os governos dos países onde atua assim decidirem. Na sexta-feira, não havia sanções para compra de petróleo da Rússia e somente hoje Estados Unidos dizem que podem fazer boicote oficial ao petróleo russo. Mas grandes compradores já boicotavam o petróleo de Putin, por isso a polêmica em torno da Shell.

