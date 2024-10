Dedalus fatura R$ 200 mi no semestre — e mira expansão na América Latina

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Empresa de serviços de cloud computing e Data & AI, a Dedalus encerrou o primeiro semestre deste ano com 201 milhões de reais de faturamento (crescimento de 15%, acima da média do mercado). Do faturamento total, 15% são de negócios na América Latina.

O primeiro semestre ainda apresentou um resultado inédito para a Dedalus: 40% das novas vendas foram em projetos de dados e IA (cerca de R$ 12 milhões) ocupando um espaço anteriormente representado apenas por cloud. “As novas vendas já são bastante relevantes e mostram que o mercado está dando uma guinada para essas áreas”, diz Maurício Fernandes, CEO e fundador da Dedalus.