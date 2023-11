Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Novo xodó dos investidores, os Fiagros, como são chamados os fundos de investimento nas cadeias agroindustriais, devem receber uma regulamentação exclusiva pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no início do ano que vem. As audiências públicas já começaram.