Crise dos grandes bancos tem novo capítulo e bolsas sobem

VEJA Mercado em vídeo | 16 de março.

A grave crise dos grandes bancos internacionais tem um novo capítulo que faz o mercado respirar um pouco mais aliviado. O Credit Suisse aceitou o empréstimo de 53 bilhões de dólares (280 bilhões de reais) do banco central suíço e promete reestruturar seus negócios. As principais bolsas europeias e americanas, além da brasileira, recuperam boa parte do prejuízo dado em razão do risco de uma crise sistêmica. Os esforços de governos, bancos centrais e até mesmo bancos privados para evitar uma quebradeira em série no setor bancário são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 16.

