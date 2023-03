Crise dos bancos volta a preocupar após fragilidades materiais no Credit

A crise dos bancos volta a preocupar os investidores depois de o Credit Suisse revelar ao mercado que encontrou “fragilidades materiais” em seus relatórios financeiros nos últimos dois anos. Os problemas teriam sido causados por “controles internos ineficazes”. Os impactos ainda não foram descobertos. De quebra, o maior investidor do banco, o saudita Saudi National Bank, descartou qualquer tipo de assistência ao banco suíço. “Não podemos porque iríamos acima de 10%. É uma questão regulatória”, afirmou Ammar Al Khudairy, presidente da instituição, à agência Reuters. O Credit Suisse enfrenta uma grave crise desde o ano passado. Os clientes do banco já sacaram o equivalente a 100 bilhões de dólares da instituição. Na manhã desta quarta-feira, 15, as ações desabavam 20% depois do comunicado ao mercado e da fala de seu maior acionista. As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos, também negociam em baixa em razão do episódio.

