Crianças da Rocinha têm aulas de robótica gratuitas em instituto social

Atualizado em 12 out 2022, 10h44 - Publicado em 12 out 2022, 14h40

Por Felipe Erlich Atualizado em 12 out 2022, 10h44 - Publicado em 12 out 2022, 14h40

Com sede na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, o Instituto Reação passou a oferecer aulas de robótica gratuitas para crianças da região. Do ex-judoca e medalhista olímpico Flávio Canto, o Instituto se debruçou no ensino tecnológico através de uma parceria com o Hurb, plataforma de viagens que prestou assistência fornecendo a equipe de professores e o material didático. O projeto busca a aplicação de noções de robótica no cotidiano das crianças e busca estimular o raciocínio lógico voltado para resolução de problemas. Espera-se conseguir despertar o interesse das crianças na área de tecnologia, cada vez mais promissora profissionalmente.

Com o uso de blocos de plástico, que permitem criar várias construções, as crianças do projeto criam robôs que são conectados a computadores para produzirem ações definidas pelos alunos, que aprenderão também a operar o software de programação. Toda aula trabalha uma abordagem diferente da robótica, sendo concluída com um projeto a ser entregue pelos alunos. Por isso, elas são independentes, não sendo necessário comparecer a todas as aulas para ter a experiência de aprendizado.

