Contratações no setor de óleo e gás disparam, aponta consultoria

A retomada de projetos no setor de óleo e gás fizeram com que empresas do segmento ampliassem a busca por profissionais. Contratações no segmento aumentaram cerca de 25% nos meses de março e abril frente ao mesmo período de 2022, segundo o PageGroup, consultoria global especializada em recrutamento e seleção. “Há uma nova movimentação em busca de profissionais qualificados e especializados. Detectamos uma maior demanda de posições no nível gerencial, indicando uma retomada e um novo ciclo de contratações”, diz Sergio Castellano, gerente executivo do PageGroup.

Posições técnicas e de gestão foram as que mais se destacaram e ajudaram a impulsionar a alta no período. Com remunerações que podem chegar a 40 mil reais, destacam-se os cargos de gerente de manutenção, gerente de integridade de poço e gerente de desenvolvimento de negócios. A consultoria aponta algumas iniciativas do setor de óleo e gás que têm impulsionado contratações, como novos participantes no mercado investindo em campos da Petrobras, aportes em projetos para escoamento de gás do pré-sal, além do otimismo em relação aos rumos do setor.

