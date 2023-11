Consumidores usam Black Friday para comprar alimentos e presentes de Natal

A maioria dos consumidores vê a Black Friday deste ano como uma oportunidade para comprar alimentos e presentes de Natal com preços menores, segundo levantamento do instituto QualiBest. Cerca de 52% dos consumidores devem aproveitar os descontos para adquirir alimentos básicos e bebidas não-alcoólicas, número que perde apenas para os que devem comprar itens de vestuário, com 62% das respostas. “O consumidor cada vez mais vai em busca de oportunidades até para os itens mais básicos de abastecimento do lar”, diz Fábia Duarte, gerente de projetos do instituto. Descontos em itens de limpeza também devem ter destaque nesta Black Friday, interessando mais de 40% dos consumidores.

Também é apontado pela pesquisa que 58% dos consumidores consideram a Black Friday um momento para adiantar compras para as festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, pagando preços inferiores aos praticados em dezembro. Os produtos que menos devem chamar a atenção dos consumidores nesta Black Friday são computadores, aparelhos de televisão e produtos automotivos, interessando a 31%, 28% e 18% dos respondentes, respectivamente.

Siga o Radar Econômico no Twitter