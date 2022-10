A solução caseira para o gosto de “cerveja choca” nos negócios da Ambev

A XP Investimentos anunciou uma ligeira redução de 18,8 reais para 18,1 reais no preço-alvo das ações da Ambev. O corte acontece principalmente após a gestora incorporar um aumento no custo de capital. A XP espera resultados mistos da companhia no terceiro trimestre. Segundo os analistas, a recuperação do consumo no Brasil está no caminho certo, mas as operações internacionais ainda estão atrasadas, e os custos devem permanecer como um vento contrário em todas as unidades de negócios. Apesar disso, a XP espera que os números melhorem consideravelmente em 2023 por causa do sólido crescimento da empresa no Brasil. “Embora a decepção com as operações internacionais traga aos investidores um sabor de ‘cerveja choca’ no curto prazo, continuamos positivos com a tese da empresa, pois o caminho de recuperação do Brasil é sólido após a retomada do consumo fora de casa e de garrafas retornáveis. Prevemos que 2023 seja um ponto de virada para as margens em geral devido ao alívio nos preços das commodities”, escrevem em relatório. Entre altos e baixos, os papéis da Ambev apresentam estabilidade em relação ao início do ano.

Siga o Radar Econômico no Twitter