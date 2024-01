Consenso em Davos é de que Trump será eleito, diz economista-chefe do Itaú

O economista-chefe do Itaú, Mario Mesquita, afirmou que o consenso durante o Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, é de que o ex-presidente Donald Trump será eleito em uma eleição polarizada e “difícil” neste ano contra o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. “Em Davos, acho que o consenso era de que o ex-presidente Trump deve ganhar, mas de forma muito difícil”, disse ele durante o Brazil Economic Forum, realizado por VEJA e o Lide.

Ele comparou os sistemas políticos norte-americano e brasileiro e afirmou que as críticas ao número de partidos no Brasil são excessivas, já que a polarização eleitoral não se reflete em pautas discutidas no Legislativo. “O pluripartidarismo impede que a polarização eleitoral para cargo Executivo se replique no Congresso e a agenda de reformas siga avançando, o que não acontece nos Estados Unidos, onde as discussões são travadas”, afirmou.