Confiança do consumidor retrai em dezembro, mas segue alta, aponta ACSP

A confiança dos consumidores em relação aos rumos da economia apresentou uma pequena queda em dezembro frente ao mês anterior. O Índice Nacional de Confiança (INC), elaborado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) em parceria com a plataforma PiniOn, registrou 109 pontos no último mês de 2023, queda de 1,8% em relação a novembro. Com isso, foi interrompida uma sequência de seis altas mensais consecutivas, mas o índice segue no campo considerado otimista, acima de 100 pontos. Apesar da leve queda na comparação mês a mês, o último resultado apresentou um aumento em relação a dezembro de 2022, de 1,9%.

A pesquisa aponta redução na confiança do consumidor em quase todas as regiões do país, com exceção do Nordeste, onde o índice se manteve estável. No recorte por classes socioeconômicas, houve retração quase generalizada, com exceção das famílias pertencentes às classes D e E. “Em termos gerais, houve deterioração da percepção das famílias em relação à sua situação financeira atual e, principalmente, em termos de sua situação futura, com redução da segurança no emprego”, diz Ulisses Gamboado, economista do Instituto Gastão Vidigal (IEGV/ACSP).

A ACSP não considera o último resultado do índice uma mudança de tendência, mas indicativo de uma desaceleração da economia, num contexto de alto endividamento das famílias e juros ainda elevados. Apesar da deterioração da confiança dos consumidores, esta permanece no campo otimista, o que, em conjunto com os aumentos de renda e de emprego, permite à associação projetar um crescimento anual das vendas do varejo de 1,9%.

