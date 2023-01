Confederação aponta piora do estado de rodovias do país em 2022

A Confederação Nacional dos Transportes (CNT) apontou em relatório que foram registrados 2.610 pontos críticos nas rodovias brasileiras, número 50% maior do que o identificado em 2021 — quando havia 1.739 ocorrências. De acordo com a CNT, foram levados em consideração no relatório problemas na infraestrutura que interferem na fluidez dos veículos, oferecendo riscos à segurança dos usuários, aumentando, de forma significativa, a possibilidade de acidentes e gerando custos adicionais ao transporte. “São problemas graves, que se multiplicam a cada ano e se concentram, majoritariamente, em rodovias sob gestão pública”, diz a confederação. O estudo, que traz a série histórica dos pontos críticos identificados na Pesquisa CNT de Rodovias de 2012 a 2021, é complementado por uma edição do Radar CNT do Transporte, com a atualização dos dados relativos a 2022.

