Compras de Dia dos Pais devem crescer 32% e movimentar véspera, diz estudo

Apesar de praticamente uma a cada três pessoas não celebrar o Dia dos Pais do próximo domingo, 13, ou comprar um presente para a ocasião, as vendas alavancadas pela data devem aumentar 32% frente ao registrado em 2022. Os dados são de levantamento dos institutos de pesquisa Sociollog e Zaytec Brasil, que também indicam que pouco mais de um terço dos consumidores vai comprar o presente de última hora. “Cerca de 84% das pessoas planejam ir às compras nesta semana, dentre os quais 35% que vão fazer a compra na véspera ou mesmo no dia da comemoração”, diz Wladimir Machado, fundador do Instituto Sociollog.

A pesquisa também aponta que o valor médio desembolsado nos presentes será de quase 335 reais, podendo chegar a 710 reais no caso das classes A e B. Quanto aos itens mais escolhidos como presente, roupas, perfumes e calçados se destacam. Entre os mais jovens, com 18 a 25 anos, perfumes lideram com 62% das respostas, seguidos por roupas, com 15%. Já para os filhos mais velhos, calçados são a principal opção, com 22% das preferências. Além disso, 43% dos respondentes da pesquisa vão economizar optando por celebrar o Dia dos Pais em casa, enquanto 25% devem ir a um restaurante.

