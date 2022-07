Como uma seguradora gigantesca deu prejuízo e pode ficar sem caixa

O IRB Brasil registrou um prejuízo de 273 milhões de reais no último mês de maio e reverteu o lucro de 7,5 milhões no igual período de 2021. No acumulado do ano, o prejuízo líquido é de 285 milhões de reais, frente a um lucro líquido de 9,4 milhões no mesmo período do ano passado. A companhia viu a sinistralidade disparar 73% em maio e consumir 631 milhões de reais do caixa da companhia, pressionada, sobretudo, pelo segmento Agro.

Grandes bancos temem que a empresa precise aumentar o capital ou recorrer a linhas de crédito para não ficar sem caixa. “Considerando que o IRB encerrou o primeiro trimestre com um modesto excesso de solvência regulatória de 86 milhões e 17 milhões de excesso de liquidez regulatória, isso deve gerar um trimestre desafiador pela frente e não descartamos um aumento de capital no curto prazo”, escreveram os analistas do JP Morgan.

Por volta do meio-dia desta sexta-feira, 22, as ações da companhia afundavam 6,42%, a maior baixa do Ibovespa no dia. No acumulado do ano, os papéis tombam quase 50%.

