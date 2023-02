Como uma decisão da Rússia livrou a bolsa de uma sessão nervosa

VEJA Mercado em vídeo | 10 de fevereiro.

A Rússia deve cortar em 500 mil barris diários a sua produção de petróleo no próximo mês de março. A medida é uma resposta às duras sanções impostas pelo Ocidente em razão da guerra na Ucrânia. Recentemente, foi imposto um teto de 60 dólares ao preço do petróleo russo. O anúncio provocou uma valorização nos contratos do petróleo brent que impulsionou os papéis da Petrobras. A alta da estatal na bolsa livrou o Ibovespa de uma sessão nervosa. A forte queda do Bradesco em razão da fraude das Americanas e os novos capítulos da guerra na Ucrânia são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 10.

