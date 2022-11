Como uma canetada de Paulo Guedes deve impulsionar o setor de bebidas

O setor de bebidas alcoólicas comemorou a inclusão das garrafas de vidro para todas as categorias entre os produtos com alíquota zero para importação. A decisão foi tomada recentemente pelo Comitê Executivo de Gestão (Gecex) do Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, e passou a valer para todas as categorias de bebidas alcoólicas: cachaças, cervejas, destilados e vinhos. Antes, o imposto de importação sobre as garrafas de vidro era de 10%. A vigência da medida tem prazo determinado até o final de junho de 2023.

A solicitação da medida ao Gecex foi efetuada pela Associação Brasileira de Bebidas, a Abrabe, que representa o interesse das fabricantes de bebidas alcoólicas no país. Para Cristiane Foja, presidente-executiva da entidade, a decisão pela redução da alíquota de importação da garrafa de vidro vem como um alívio ao setor, que sentiu o peso da alta dos custos de insumos e a escassez de garrafas de vidros no Brasil. “Com a alíquota a zero, o fabricante de bebidas poderá importar o volume de garrafas faltantes sem onerar ainda mais o custo do produto”, afirma. A entidade calcula que o vidro representa cerca de 70% das embalagens utilizadas pelas associadas.

