Como o Google domina o Top3 das marcas mais influentes no Brasil

Desde que a Ipsos começou a fazer o ranking das marcas mais influentes no Brasil, há quase dez anos, o Google aparece em primeiro lugar. Mas o que chama a atenção é como o Google dominou os três primeiros lugares do ranking. A marca Google em si está em primeiro lugar, em segundo, aparece a Samsung e, em terceiro, o YouTube. O YouTube todo mundo sabe que pertence ao Google. Mas e a Samsung? Um dos critérios que coloca a Samsung no topo é a sua presença no mercado brasileiro de celulares. E qual é o sistema operacional da Samsung? O Android. Que é de quem? Do Google.

O publicitário Hugo Rodrigues, presidente da WMcCann, faz uma análise interessante sobre o poder da marca Google. “O Brasil é um país carente de acesso. E o Google dá acesso. E é de graça. É praticamente uma extensão da nossa cabeça”. O publicitário comemora que três de seus clientes estejam na lista: Americanas, Mastercard e Nestlé.

O ranking deste ano da Ipsos também traz uma curiosidade que é a consolidação do momento pós-pandemia. Três marketplaces entraram para a lista: Americanas.com, Amazon e Mercado Livre. O diretor geral da empresa de pesquisas, Diego Pagura, diz que as marcas são analisadas pela inovação, presença, engajamento, responsabilidade social e confiança. Ele também reforça como o YouTube mudou durante a pandemia e voltou a ter presença com a proliferação das lives e também com a transmissão de futebol, deixando os tutoriais em segundo plano.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.