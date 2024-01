Como a morte de Edemar impacta o processo de falência do Banco Santos

A morte de Edemar Cid Ferreira não deve ter impacto sobre o processo de falência do Banco Santos, cujo pagamento de credores se arrasta desde 2005. Segundo fontes ligadas ao caso, quase todos os bens do ex-banqueiro já foram expropriados ou alienados dentro do processo da ação civil pública ou de processos como a alienação da mansão do empresário no Morumbi, na Zona Oeste de São Paulo, e outros imóveis da empresa na capital paulista. As obras de arte do empresário também já haviam sido leiloados para abater as dívidas. “Os bens atuais bloqueados são inexpressivos perante o passivo atualizado”, diz uma pessoa próxima ao processo.