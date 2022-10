Comércio por via marítima cresce 25,2% no terceiro trimestre de 2022

Atualizado em 10 out 2022, 11h16 - Publicado em 10 out 2022, 12h32

Por Victor Irajá

A balança comercial por via marítima fechou o terceiro trimestre com superávit de 18,9 bilhões de dólares, o que elevou o saldo positivo acumulado deste ano para 65,3 bilhões de dólares. Os dados foram levantados pela Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) a partir de informações do sistema de estatísticas da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia, disponibilizadas pelo banco de dados da ATP, o DATaPort.

No terceiro trimestre deste ano, as exportações por via marítima chegaram a 79,1 bilhões de dólares, com um crescimento de 15,1% em relação ao mesmo período de 2021. Já as importações somaram 60,2 bilhões de dólares, crescendo 41,7%. Por isso, a chamada corrente de comércio, a soma das exportações com as importações, alcançou 139,3 bilhões de dólares, o que mostra salto de 25,2% em comparação com o mesmo período do ano passado.

